Tischtennis vom Feinsten lieferten wieder die Spieler des TTC Bruck in der 2. Bundesliga A ab. In Sierndorf und im Heimspiel gegen Feldkirchen nahmen Lukas Bäcker und Co. einen Punkt mit. Dabei gelang immer im letzten Spiel, im Doppel, der Ausgleich.

In Sierndorf sorgten Bäcker und Christopher Huber mit einem 3:0-Erfolg über Tomas Janci und Michael Kufmüller für das 5:5, im Heimspiel am Sonntag gegen Feldkirchen lag Bruck schon mit 3:5 zurück, als Markus Ensbacher mit einem 3:0-Sieg über Alexander Nöst auf 4:5 verkürzte.

„Vor dem Doppel haben wir nicht damit gerechnet, dass wir hier noch einen Punkt mitnehmen“, sah Bäcker die Gäste in der Favoritenrolle. Gemeinsam mit Huber gelang den Beiden dann doch noch die Überraschung: 3:1-Triumph über die Paarung Gregor Zafostnik und Tobias Scherer. In der Tabelle festigen die Brucker Rang acht vor Oberpullendorf, Innsbruck 2 und TTV Wiener Neudorf 1947 2.

In der nächsten Runde am Samstag um 15 Uhr reist das TTC-Trio zur Spielgemeinschaft Weinviertel Mistelbach/Asparn, dem Tabellensiebenten. „Keine leichte Aufgabe, denn Weinviertel hat in der aktuellen Runde dem bisher ungeschlagenen Tabellenführer erstmals Punkte abgeknöpft“, verweist Bäcker auf das 5:5 der Mistelbacher in Kennelbach.