Im Spiel gegen Rust in Runde zwei dauerte es gerade einmal 18 Sekunden bis Peter Schneider den Führungstreffer für die Eisbären aus Trautmannsdorf erzielte, nun schaffte er es eine Sekunde schneller! Diesmal gelang das Blitztor gegen den Stockerauer Eissportverein.

Beide Mannschaften schenkten sich nichts, es fielen weitere Treffer auf beiden Seiten, ehe Schneider zu Beginn des letzten Drittels, beim Stand von 3:2, erneut zuschlug: Diesmal standen 16 Sekunden auf der Scorertafel, als Schneider auf 4:2 stellte. Zwölf Minuten vor dem Ende ließen die Spieler ihre Fäuste sprechen.

Kremser: „Emotionen entluden sich“

Schon über die gesamte Spielzeit versuchten die Gäste laut Eisbären-Obmann Thomas Kremser mit diversen Gehässigkeiten die Trautmannsdorfer Teichschützen aus dem Konzept zu bringen. „Dann entluden sich die Emotionen“, sah Kremser, wie Wolfgang Vondra und Sohn Philipp Kremser einige Stockerauer in die Mangel nahmen.

Über 80 Fans in der Brucker Eishalle Leithana sahen dann eine spannende Schlussphase. In Minute 59 gelang den Gästen der Anschlusstreffer, dann scheiterte Schneider mit einem Schuss an die Stange. Als Stockerau alles auf eine Karte setzte und den Torwart auf die Bank schickte, gelang dem Goalgetter der Eisbären dann doch noch der Treffer: Schneider fixierte den 5:3-Endstand.