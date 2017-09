„Es nieselte ein wenig, aber ansonsten war es ein perfektes Laufwetter“, beendete der Fischamender Robert Satke den Halbmarathon in der Wachauer Region auf dem 64. Gesamtrang. 47:53 Minuten bedeutete außerdem Platz zehn in der Altersklasse M40.

Vier Minuten fehlten zwar auf seine persönliche Bestzeit über die Halbdistanz, dennoch war der Athlet des HSV Bruck Kaisersteinbruch froh, dass er wieder am Start war. Bevor er die Heimreise antrat, gönnte er sich noch ein Marillenknödel und ein Bier zur Stärkung.

Die volle Distanz nahmen unter anderem Thomas Filzwieser in Angriff: Rang 25 mit 3:04:57 Stunden. Über die Vierteldistanz, also elf Kilometer, waren ebenfalls einige Athleten aus dem Bezirk Bruck angetreten. So erreichte Andreas Gantschacher Platz 48 mit 47:53 Minuten. Wacker geschlagen hat sich auch der Kicker Patrick Chilla. Der Spieler des ATSV Fischamend landete mit 1:00:53 Stunden auf Rang 432.