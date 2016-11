Kein Weg führt an den Mädels von VB NÖ Sokol vorbei – das zeigen die Erfolge, die derzeit in der ersten und zweiten Damen-Landesliga eingefahren werden.

Die jüngere Generation (2. Landesliga) empfing in Runde drei Aschbach und „wankte“ nur im ersten Satz. „Da haben sie sich selbst in die Bredouille gebracht, aber sich noch zurückgekämpft“, so Pressesprecher Peter Eichstädt, der kurioserweise selbst, nach Absprache mit dem Gastteam, als Schiedsrichter einspringen musste, da die offiziellen Referees nicht erschienen waren. Die Sokol-Girls mit Schwechats Aufspielerin Elma Bajraktarevic setzten sich am Ende souverän mit 3:0 durch. Schon in den beiden Runden zuvor ließ VB NÖ Sokol in den Duellen gegen Purgstall und Ternitz keinen Satzgewinn zu.

Das erste Team, angeführt von Spielertrainerin Kathrin Fischer, feierte mit dem 3:0 über Böheimkirchen den zweiten Sieg im zweiten Spiel – auch hier gaben die Sokol-Damen keinen Satz ab.

Die Zielvorgabe für beide Mannschaften ist klar: „Natürlich der Meistertitel. Bisher haben sich die Mädels sehr gut verkauft. In der zweiten Liga werden wir dann auch die U15-Spielerinnen auflaufen lassen, damit sie Erfahrungen auf einem höheren Niveau sammeln können.“