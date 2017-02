Die 40. Staatsmeisterschaften in Schwechat brachten einige Überraschungen. Im Sport- und Fitnesscenter „Lemon Squash“ kämpften 64 Spieler um die Titel, gleich 16 waren bei den Damen angetreten. „So viele hat es bei den Meisterschaften schon lange nicht mehr gegeben“, erwähnt Organisator und Wizzards-Spieler Andy Holland.

Dieser durfte bei der Siegerehrung eine „Neue“ am obersten Podestplatz begrüßen: Die 21-jährige Innsbruckerin Jaqueline Peychär schnappte sich Gold und das, obwohl sie im Finale Birgit Coufal gegenüber stand. Die 31-Jährige von SAS Squash All Stars Wien hatte seit 2007 noch jedes Jahr den Staatsmeistertitel geholt – diesmal unterlag sie mit 1:3. Überraschend war auch der sechste Platz von Eva Rahm von den Squash Wizzards Lemon Schwechat. Sie feierte im Platzierungsspiel gegen die als Nummer sechs gesetzte Rebecca Steindler (OÖ) ebenfalls erstmals einen Sieg gegen diese Konkurrentin. Bei den Herren führte nichts an Aqeel Rehman von SC80 Salzburg vorbei: Der elfte Titel in Serie.