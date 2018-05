Da ist etwas im Entstehen in Wieselburg. Heimlich, still und leise entwickelt sich in der Braustadt ein Nachwuchs-Gymnastikduo, das sich auf bundesweiter Ebene immer öfter behaupten kann. Sarah Pieber und Leonie Kupfer, die „wieselakr@baten“ des Allgemeinen Turnvereins (ATV) Wieselburg, haben innerhalb kürzester Zeit ein zweites, deutliches Ausrufezeichen gesetzt.

Nachdem sie jüngst bei den offenen Union Landesmeisterschaften nur hauchdünn das Podest verpasst hatten (die NÖN Erlauftal hatte berichtet), gelang ihnen beim Cup der Stadt Wien der Sprung aufs Stockerl. Die Silbermedaille bei den Damenpaaren der Offenen Klasse 2 ist es geworden, um genau zu sein.

Dabei rechnete Trainerin Bernadette Zehetner im Vorfeld keineswegs mit einem derart großartigen Ergebnis. „Ich hoffte auf einen Platz unter den ersten zehn“, erzählte sie. „Mit Rang zwei unter 19 Startern hat absolut niemand gerechnet.“

Mit diesem Stockerlplatz haben Kupfer und Pieber eine fünf Jahre lange Durststrecke ihres Vereins beendet. „Und das als Außenseiterinnen“, freute sich Betreuerin Zehetner. „Die vielen kleinen Nachjustierungen in der Kür haben sich am Ende gelohnt.“

Das gewonnene Selbstvertrauen gilt es nun in die nächsten Wettbewerbe mitzunehmen. Am 26. Mai geht es für das Duo in Amstetten mit den Niederösterreichischen Landesmeisterschaften weiter.