Mit erst 17 Jahren ist Kevin Sieder einer der jüngsten Motorradpiloten Österreichs. Dass er aber in diesem Alter bereits weiß, wie er seine Kawasaki ZX10-R über die Rennstrecken dieser Welt zu pilotieren hat, bewies er kürzlich eindrucksvoll.

Beim Alpen-Adria-Roadracing in Orechová Potôň (Slowakei), um genau zu sein. Der Youngster des MSC Wieselburg-Petzenkirchen zeigte von Beginn an, dass er nicht zum Scherzen an den Slovakiaring gekommen war. Im Samstagmorgen-Training erkämpfte Sieder mit einer Top-Zeit von 2:05,4 Minuten den starken zweiten Startrang für das Rennen. Vor ihm vermochte sich nur der Ex-MotoGP-Pilot und momentane BMW-Werkspilot Lukas Pesek zu platzieren.

"Wollte zeigen was ich draufhabe"

Im ersten Rennen glückte dem Wieselburger ein sehr guter Start. „Allerdings wurde ich in der ersten Runde von einem Kontrahenten ausgebremst und musste die Spitzengruppe ziehen lassen“, schilderte er. Im Kampf um das Podest unterlief Sieder dann ein kleiner Fehler und so musst er sich mit Rang vier begnügen. Vorerst.

Denn im zweiten Rennen agierte er dann fehlerlos. „Ich wollte unbedingt zeigen, was ich draufhabe“, blickte der Youngster zurück. Und das gelang ihm auch. Am Ende jubelte er über Rang drei. Der erst Podiumsplatz für Sieder und seinen Rennstall, das Amboselli Racing Team in der neuen SBK-Kategorie. Der Wieselburger ist der jüngste Fahrer, dem dies in der aktuellen Saison gelungen ist.