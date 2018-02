Die äußerlichen Verhältnisse verlangten den Teilnehmern bei der Crosslauf-Landesmeisterschaft rund um den Ebersdorfer See (Obergrafendorf) alles ab. Bei bis zu minus acht Grad und einer schneebedeckten Strecke war die Härte der Läufer gefragt.

Für Franziska Füsselberger (U20), die für den ATUS A3 Amstetteten startete, lief es durch ihre gute Vorbereitung von Beginn an nach Wunsch. Schnell löste sie sich von ihren Kontrahentinnen und schaffte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg.

Auch für Katharina Götschl (USKO Melk), die in der U18-Klasse an den Start ging, lief es von Beginn an sehr gut und sie konnte das hohe Anfangstempo der für die Europameisterschaft qualifizierten Spitzenläuferin Laura Ripfel (ULC Weinland) gut mithalten. Doch abermals war gegen diese kein Kraut gewachsen, Götschl kam als zweite ins Ziel und durfte sich über die Silbermedaille freuen. Für beiden Läuferinnen stehen somit die Chancen auf einen Spitzenplatz bei den bevorstehenden Staatsmeisterschaften in Salzburg gut.

Auch aus Purgstaller Sicht gibt es eine Erfolgsmeldung. Helena Schragl (U14) holte sich mit einem fantastischen Rennen den Titel und legte den Grundstein für eine hervorragende Mannschaftsplatzierung. Durch ebenfalls starke Leistungen von Gudrun Schragl (8. Platz) und Anjali Perera (11. Rang) sicherte sich das Trio den ersten Platz in der Team-Wertung.