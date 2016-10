Es gibt Spiele, die dreht man als Fußballer einfach runter. Weil es eben sein muss. Sie stehen halt am Programm. Drei Punkte gilt es auch zu holen. Und dann gibt es Spiele, denen fiebert man schon Wochen vor Anpfiff entgegen. Derbys.

Von den eigenen Gesetzen wird oft gesprochen, wenn es um die Nachbarschaftsduelle geht. Oder auch davon, dass es eine Partie wie jede andere sei und eben auch nur drei Punkte vergeben werden würden. Das hilft dem Trainer, um Druck von seinem Team zu nehmen, und nüchterne Statistiker werden Aussage Nummer zwei anstandslos unterschreiben. Glühende Fans eher nicht.

Hin und wieder kommt es jedoch vor, dass man eine gewisse Derby-Müdigkeit verspürt. Zum siebenten Mal Barcelona vs. Real in einer Saison — irgendwann genügt es.

Wie schön ist es dann, wenn man ein frisches Duell serviert bekommt? So wie Oberndorf gegen Purgstall. Warum das Derby so lange nicht stattfand: Purgstall musste sich von der 2. Klasse Alpenvorland nach oben kämpfen. Natürlich gab es das Aufeinandertreffen in der Vergangenheit schon. Das ist allerdings eher lange her. Und die Vorzeichen könnten aktuell besser nicht sein. Oberndorf mischt vorne mit und Purgstall als bärenstarker Neuling die Liga auf. Vorfreude!