95 Athletinnen und Athleten fanden sich am vergangenen Sonntag im Langlaufzentrum Hochreit in Göstling ein, um am zweiten Bewerb des Eisenstraße-Langlaufcups teilzunehmen. Empfangen wurden sie dabei von perfekten Wetter- und Loipenbedingungen. Göstlings Vize-Bürgermeister Hermann Strobl jubilierte im Rahmen der Siegerehrung: „Ein Langlaufrennen mit fast 100 Teilnehmern — das ist großartig. Schöner als heute kann Langlaufsport fast nicht sein.“

Einer stimmte ihm da wohl besonders zu. Lucian Beer vom USC Lilienfeld. Nachdem er bereits den Auftaktbewerb in Lunz am See gewonnen hatte, setzte sich Beer auch in Göstling klar durch. Er bewältigte die zehn Kilometer lang Strecke in einer Zeit von 27:21,60 Minuten. Bei den Damen war Nikol Esletzbichler vom SV Hohe Wand die Schnellste. Ihre Zeit über die fünf Kilometer lange Strecke: 15:36,30 Minuten. Besonders beeindruckend war der große Andrang bei Kindern und Jugendlichen. 40 Nachwuchstalente gingen an den Start. Sie mussten neben der Loipe auch noch einen Hindernis-Parcours bewältigen.

Der Eisenstraße-Langlaufcup wird am 19. Februar im Langlauftreff Prolling in Ybbsitz fortgesetzt. Alle Infos dazu unter eisenstrasse.info/langlaufcup.