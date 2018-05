Oberliga. So hat man sich beim UTTV Raika Scheibbs die erste Saison in der Oberliga wohl vorgestellt. Die Bezirkshauptstädter holten am Ende Platz drei.

Teamkapitän Daniel Hauss, Christian Zulechner und Jakob Reiterlehner haben die in sie gesetzten Hoffnungen und Erwartungen somit voll und ganz erfüllt. Besonders Reiterlehner überzeugte mit bärenstarken Leistungen. „Seine Vorstellung war sensationell“, schwärmte Funktionär Thomas Gamsjäger. „Als Liga-Neuling hat er bei 44 Siegen lediglich fünf Niederlagen hinnehmen müssen.“ Diese herausragende Bilanz brachte ihm natürlich den unangefochtenen ersten Platz in der Einzelrangliste. Hauss schaffte es als guter Siebenter ebenfalls in die Top Ten.

1. Klasse West. Auch für die Scheibbser Dreiegarnitur ging eine erfolgreiche Saison zu Ende. Mannschaftsführer Thomas Gamsjäger, Markus Schagerl, Michael Jesacher, Hannes Gola szewski und Tobias Kovac durften den Vize-Meistertitel bejubeln. Die starke Bilanz: Zwölf Siege, vier Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen.

Und auch in dieser Liga lacht ein Scheibbser von der Spitze der Einzelrangliste. Schagerl feierte 45 Siege und verlor lediglich vier Mal.