45:15 Minuten benötigte das „Virgo X-Team“ um das diesjährigen „Rise and Fall“ hinter sich zu bringen. Das brachte dem Quartett Platz 15 unter 63 Teams. „So stark wie noch nie“, jubelte Betreuer Erich Auer nach dem Rennen.

Für alle, die es nicht kennen, das „Rise and Fall“: Dabei handelt es sich um einen Staffelbewerb, bestehend aus Skitouring, Paragleiten, Mountainbiken und Ski.

Den Anfang machte Skitourengeher Robert Stark. Nach 15:53,1 übergab er auf Platz 14 liegend an Paragleiter Herbert Hauser. Der brachte seine Strecke in 6:29,8 Minuten hinter sich und holte sich Disziplinenplatz elf. Mountainbiker Mario Fäberböck übergab nach 19:41,3 Minuten (Platz 18) an den Frankenfelser Marco Winter, der die Ski-Strecke in 3:10,6 Minuten bewältigte (Disziplinenrang 37). Zusammengezählt bedeuteten diese Leistungen eben Gesamtrang 15 und das beste Ergebnis in der Geschichte des „Virgo X-Teams“.