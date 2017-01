Bei besten Bedingungen — sowohl was das Wetter, als auch was die Piste betraf — gingen kürzlich die Meisterschaften des Gebietes West über die Bühne. Schauplatz war Hollenstein am Königsberg. Und aus Bezirkssicht waren es ausgesprochen erfolgreiche Wettkämpfe.

Denn: Die beiden neuen Bezirksmeister kommen aus Göstling. Bei den Herren setzte sich ein alter Bekannter durch. Rainer Herb fügte seiner umfangreichen Titelsammlung einen weiteren hinzu. Seine 29,80 Sekunden waren gleichzeitig auch Tagesbestzeit.

Erstmals Gebietsmeisterin darf sich hingegen Herbs Vereinskollegin vom SC Göstling-Hochkar, Paulina Bentz, nennen. Mit einer Laufzeit von 32,99 Sekunden entschied sie nicht nur die U12-Klasse für sich, sondern war außerdem schnellste Dame des Tages.

Über den großen Andrang, insgesamt waren 128 Läuferinnen und Läufer am Start, freute sich Gebietswartin Gerlinde Metzinger besonders: „So viele Starter, und das an einem Freitagnachmittag. Darüber kann man in Wahrheit nur froh sein.“