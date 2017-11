Eine besondere Ehre wurde dem Scheibbser Leichtathleten Josef Ressl in der vergangenen Woche zuteil: In der St. Pöltner NV-Arena wurden die niederösterreichischen Seniorensportler des Jahres vor den Vorhang geholt und von der Senioren-Landesrätin Barbara Schwarz geehrt. In der Kategorie Meisterschaften national führte dabei kein Weg an Ressl, der in der abgelaufenen Leichtathletik-Saison für jede Menge Erfolge sorgen konnte, vorbei und er wurde zum niederösterreichischen Seniorensportler in dieser Kategorie ausgezeichnet.

Ressl zu seinem großen Erfolg: „Ich war schon sehr überrascht von dieser Ehrung, ich wusste zu Beginn gar nicht, dass ich nominiert bin. Jetzt im Nachhinein betrachtet ist das alles sehr angenehm und eine große Ehre für mich. Das waren überwältigende Eindrücke.“ Der Bezirkshauptstädter blickt auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurück und darf sich unter anderem über den österreichischen und niederösterreichischen Meistertitel im 100-Meter-Lauf freuen.

"Mit Spaß an der Sache weitermachen"

Dass Sport und Bewegung wichtige Bestandteile zur Erhaltung der Lebensqualität sind und geistig sowie körperlich fit halten, zeigt Ressl eindrucksvoll, immerhin leitet er neben seinem eigenen Training auch noch die Leichtathletik in Scheibbs, wo er sein Wissen und sein Können an die nächsten Generationen weitergibt. „Das ist eine besonders wichtige Sache für mich und ich bin froh, den jungen Leuten zu helfen. Aber ich habe auch ein starkes Team, das mich dabei unterstützt.“

Ausruhen möchte sich Ressl auf den Erfolgen nicht, er möchte auf jeden Fall sporteln, solange es körperlich noch möglich ist, und auch das Leichtathletiktraining noch lange weiterführen: „Bestimme Ziele, die ich noch erreichen möchte, gibt es nicht. Einfach mit Spaß an der Sache weitermachen.“ Auch das Team des Turnvereins gratuliert zu dieser Auszeichnung und meint: „Du hast es dir verdient.“