Die U17-Fahrer des RC Purgstall, Max Kabas und Marie Loschnigg, hamsterten bei den österreichischen Bahn-Staatsmeisterschaften in der Wiener Dusika-Halle von 27. bis 29. April acht Medaillen. Drei Mal Gold, drei Mal Silber und zwei Mal Bronze eroberte das Duo in der Hauptstadt.

Den Anfang machte Kabas, der am ersten Renntag bei den Sprintbewerben Mann gegen Mann Bronze holte. Im turbulenten Scratch-Rennen über 20 Runden setzte er sich im Zielsprint durch und krönte sich zum österreichischen Meister. Loschnigg lag nach der Sprint-Qualifikation noch auf Rang zwei, musste sich am Ende allerdings mit dem undankbaren Platz vier begnügen. So richtig kam sie auch an Tag zwei zunächst nicht auf Touren. Rang fünf im Zeitfahren und in der Einzelverfolgung ließen die Enttäuschung anwachsen.

Mit Wut im Bauch zum Meistertitel

Mit Wut im Bauch entschied Loschnigg dann allerdings das Ausscheidungsrennen für sich und sicherte sich so ihren ersten Meistertitel auf der Bahn. Für Kabas lief es weiter hervorragend. Im Zeitfahren überraschte er und holte Silber. In der 2.000-Meter-Verfolgung legte er eine Bronzemedaille drauf. Zwar verpasste er im Ausscheidungsrennen als Vierter knapp das Podest, wuchs im Punkterennen über 60 Runden allerdings nochmals über sich hinaus. Im hochkarätigsten und spannendsten Rennen des Tages ersprintete er eine weitere Silberne.

Wettbewerbstag drei stand dann ganz im Zeichen von Loschnigg. Sie holte im Temporennen Platz zwei und entschied im abschließenden Punkterennen sämtliche Wertungen für sich. Die logische Konsequenz: Ein weiterer österreichischer Meistertitel. Kabas verpasste sowohl im Temporennen als auch beim Keirin als Vierter jeweils knapp das Podest.