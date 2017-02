Einen starken Auftritt lieferte der Purgstaller Dominik Distelberger beim internationalen Mehrkampf-Meeting in Tallinn (Estland). Zu seinem Abschneiden äußerte er sich auf Facebook wie folgt: „Es war ein guter Wettkampf mit 5.986 Punkten, dem zweiten Platz und dem fünften Platz in der Weltrangliste.“

Bereits am ersten Wettkampftag legte Distelberger den Grundstein für sein gutes Ergebnis. Vor allem in den Disziplinen 60-Meter-Lauf, Weitsprung und Hochsprung gelang ihm eine gute Leistung: „Ich bin sehr zufrieden, denn gerade im Weitsprung hat es heute Klick gemacht und ich weiß jetzt, dass ich öfter solche Weiten bringen kann“, spricht Distelbergerg die übersprungenen 7,51 Meter an.

„Ich bin mir sicher, dass Dominik die 6.000 Punkte bei der EM in Belgrad übertreffen kann.“ Herwig Grünsteidl, Trainer von Dominik Distelberger

Stark verbessert zeigte sich der Purgstalller Leichtathlet auch im Hochsprung, wo er die Latte bei 1,95 Meter Höhe überqueren konnte. „Ich bin mit dieser Leistung sehr zufrieden, weil ich gerade im Hochsprung im letzten Jahr sehr um ordentliche Höhen gekämpft habe und es scheint, dass ich hier jetzt auf dem richtigen Weg bin“, sagt Distelberger.

Ebenfalls stark war seine Zeit im 60-Meter-Lauf, wo er nach 6,92 Sekunden ins Ziel kam.

Einzig im Kugelstoß lief es für den aktuell besten österreichischen Mehrkämpfer nicht nach Wunsch. 12,82 Meter waren dem Purgstaller zu wenig: „Die technische Umstellung in dieser Disziplin, die im Training schon geklappt hat, hat heute nicht funktioniert.“

Dennoch sammelte der Erlauftaler insgesamt 3.262 Punkte am ersten Wettkampftag und lag sogar um 24 Zähler über seiner bisherigen Siebenkampfleistung aus dem Jahr 2011. Somit ist er dem Ziel, die 6.000-Punkte-Marke zu überbieten, schon einen großen Schritt nähergekommen.

Nur von Esten Kristjan Rosenberg geschlagen

Einen soliden Start erwischte Distelberger am zweiten Wettkampftag über 60-Meter-Hürden, wo er mit 8,07 Sekunden einer der schnellsten Läufer war. Dieser Leistung folgten schließlich 4,87 Meter im Stabhochsprung und 2:42,82 Minuten im Abschlussbewerb über 1.000-Meter. Für den Gesamtscore bedeutete das 5.939 Punkte, womit er um nur 12 Zähler unter seiner Siebenkampf-Bestleistung blieb.

Geschlagen wurde Distelberger nur vom Esten Kristjan Rosenberg, der 5.986 Punkte holte und den Heimsieg feiern konnte. Am Ende zeigte sich nicht nur er selbst zufrieden, sondern auch sein Trainer Herwig Grünsteidl: „Dominik war am zweiten Wettkampf-Tag überall gut, es gab weder Ausreißer nach oben noch nach unten. Da er die drei abschließenden Disziplinen heuer noch nicht in einem Wettkampf bestritten hat, ist das zum Saisoneinstieg sehr okay.“

Somit scheint Distelberger am richtigen Weg in Richtung Europameisterschaft, die von 3. bis 5. März in der serbischen Hauptstadt Belgrad stattfinden wird, zu sein. Auch der Gesundheitszustand stimmt, wie Grünsteidl betont: „Dominik ist fit und gesund, das ist sehr wichtig. Bis zur Europameisterschaft haben wir jetzt noch vier Wochen Zeit, um in Ruhe arbeiten zu können. Ich bin mir sicher, dass er in Belgrad dann die 6.000 Punkte übertreffen können wird.“