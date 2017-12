„Girl Power“. So lassen sich die Leistungen der Nachwuchsjudoka des ATV Wieselburg kurz zusammenfassen. Die Braustädter eroberten in der Gesamtwertung des internationalen Berger-Nachwuchscups sechs Medaillen. Alle sechs gingen an Mädchen.

In der vierten und letzten Runde des Cups kam es in der U10-Wertung der Mädchen (-44kg) zu einem reinen Wieselburger-Finale. Cara Gansch setzte sich gegen Diana Dreucean durch. Daniela Dreucean (-40kg) holte ebenfalls Silber. Sophie Sperr (-28kg) fügte der Sammlung eine Bronzemedaille hinzu. Heli Geizenauer (-36kg) und Sarah Luger (-28kg) wurden jeweils Fünfte.

Für Sebastian Sperr (U12; -46kg) und Florian Auer (U14; -46kg) lief es nicht so rund. Sie hatten mit der Entscheidung nichts zu tun.

Beim Blick auf die Gesamtwertung dürfte das Herz von Obmann Thomas Auer höher schlagen. Denn mit Gansch, Laura Summer und Daniela Dreucean holten gleich drei Braustädterinnen Gold. Sperr und Diana Dreucean eroberten Silber. Für Susanne Bauer gab es die Bronzemedaille. Sperr, Auer, Luger und Geizenauer sammelten zwar Punkte, blieben aber ohne Medaillen.