Was haben Katharina Gallhuber, Christoph Krenn, Johannes Aujesky und nun auch Melanie Arrer gemeinsam? Alle vier Skisportler sind Athleten des SC Göstling-Hochkar und auch in einem ÖSV-Kader vertreten.

Zuletzt gelang der 18-jährigen Melanie Arrer der Sprung in den ÖSV-Nachwuchskader. Bisher zeigte der Weg der jungen Athletin aus den Wildalpen steil nach oben. Insgesamt bestritt Arrer bereits zwei Abfahrten, 14 Super-G, 39 Riesentorläufe, 13 Slaloms und 9 Super-Kombis.

Dabei gelang ihr in der vergangenen Saison der erste Sieg im Super-G. „Ich freue mich riesig über die Aufnahme. Vor allem auf das Training mit den anderen Spitzenfahrern bin ich gespannt.“, gestand Melanie Arrer. In der Vorsaison nach einem schweren Sturz verletzt, kämpfte sich Arrer wieder ins Topfeld zurück. Der bisher letzte Höhepunkt: Ein Startplatz bei den Heim-Europacuprennen am Hochkar.

„Als Skiclub freuen wir uns über eine zusätzliche Läuferin in einem ÖSV-Kader. Wir bedanken uns bei allen, die zur Kaderaufnahme beigetragen haben. Vor allem bei den Eltern, die es Melanie trotz des großen finanziellen Aufwandes ermöglicht haben, ihren Traum in die Realität umzusetzen“, erklärte Obmann Robert Fahrnberger.