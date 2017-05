Die Grundlage für diesen unerwarteten Erfolg legten Gregor Karner und Gerhard Steiner mit einem optimalen Start ins Turnier. Das Braustädter Duo besiegte gleich zu Beginn Mitfavoriten Wr. Neustadt klar mit 6:2. Besonders Karner brillierte in dieser so wichtigen Auftaktpartie.

Er wies sein Gegenüber — den Topmann der Industrieviertler, Andreas Reichner — in die Schranken und benötigte dafür lediglich vier Aufnahmen. Da sowohl Karner als auch Steiner den zweiten Wr. Neustädter-Akteur besiegten, war der perfekte Start geschafft.

In der nächsten Partie traf das Wieselburger Duo auf den späteren Landesmeister Melk und kassierte eine Niederlage. „So wurde es in der letzten Partie gegen Pottendorf nochmals spannend“, schilderte Wolfgang Karner, Sportleiter des Billardsportclubs Wieselburg.

Und wie. Die Erlauftaler mussten sich in der ersten Runde jeweils geschlagen geben. „Somit war ein Partiegewinn unbedingt notwendig, um überhaupt in die Medaillenränge zu kommen“, schilderte Wolfgang Karner. Diese Aufgabe erledigte schlussendlich Gregor Karner. Er rang den Pottendorfer Gerald Leeb in einer engen Partie nieder. Aufgrund des besseren Generaldurchschnitts gegenüber der punktegleichen Konkurrenz aus Pottendorf und Wr. Neustadt durften sich die Braustädter schlussendlich über Landesmeisterschafts-Silber freuen.