Mit Stil hat Georg Stamminger seinen Staatsmeistertitel im Kugelstoßen verteidigt. So wie sich das gehört. Der Athlet der Union Volksbank Purgstall sorgte am vergangenen Sonntag bei der Staatsmeisterschaft in Linz mit 15,45 Metern für eine österreichische Jahresbestleistung. Die logische Konsequenz: Gold. Betreuer Walter Mittendorfer: „Schon im ersten Versuch schockte Georg die Konkurrenz mit 15,35 Metern. Im fünften Versuch verbesserte er diese Marke dann nochmals um zehn Zentimeter.“ Silber ging an den mittlerweile bereits 46-jährigen Gerhard Zillner von der SVS Leichtathletik. Er erzielte eine Weite von 15,21 Metern. Alexander Lang (TS Fußach; 14,37 Meter) wurde Dritter.

Ebenfalls in der oberösterreichischen Landeshauptstadt am Start war Dominik Distelberger. Österreichs bester Zehnkämpfer wollte in Hinblick auf die EM Mitte August in einigen Bewerben starten, musste von diesem Vorhaben aber bald wieder Abstand nehmen. Die Achillessehne zwickte wieder einmal. Distelberger bestritt lediglich den Weitsprungbewerb, ein wirklich guter Versuch gelang ihm dabei allerdings nicht. Dennoch reichte es mit einer Weite von 6,97 Metern schlussendlich noch zur Bronzemedaille. Der Sieg ging an Julian Kellerer (LAC Klagenfurt; 7,75 Meter).