Senioren II, Senioren weiblich und Bezirksschützenkönig. In diesen drei Kategorien fand sich am Ende der Bezirksmeisterschaft im Luftpistolenschießen der SV Gaming am höchsten Treppchen wieder.

Bei den Senioren war Wilhelm Bachinger nicht zu schlagen. Bronze ging an seinen Vereinskollegen Franz Steiner. Bei den Seniorinnen gab es gleich einen Doppelsieg zu bejubeln. Annemarie Pickl setzte sich vor Getrude Steiner durch. Rang drei sicherte sich mit Michaela Fürrutter von der SG Purgstall eine weitere Bezirksschützin.

Für Pickl sollte diese Medaille aber nicht die einzige bleiben. Sie krönte sich mit einem Teiler von 25,0 auch zur Bezirksschützenkönigin. Außerdem war sie Teil jenes Gaminger Teams, das in der Mannschaftswertung Silber holte. Bachinger und Steiner komplettierten das Gaminger Trio.

Die weiteren Bezirksschützen schlugen sich ebenfalls beachtlich. Walter Brausteiner vom Priv. SV Gresten 1667 entschied die Senioren-Klasse für sich. Seine Vereinskollegen Karl Hirtl (Senioren 1A) und Simon Heigl (Jungschützen) eroberten Bronze.

Die Purgstaller Schützen durften nach der Bronzenen von Michaela Fürrutter ebenfalls noch zweimal jubeln. Markus Fürrutter entschied die Männer-Klasse für sich und Karl Unterhumer schaffte es mit einem Teiler von 40,1 aufs Bezirksschützen-Stockerl.