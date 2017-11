Der Youngster Oskar Reichenpfader ist in der Motocrossszene nur schwer zu bremsen. Aufgrund seiner Größe startete der 13-Jährige im Auner 2-Takt-Cup und musste sich auf einer 125-er-2-Takt-KTM gegen 18 bis 26-jährige Kontrahenten messen. Und das mit Erfolg. Er erreichte den sechsten Gesamtrang und musste nur älteren Fahrern den Vortritt lassen.

Auch in der 250-er-4-Takt-Klasse heimste der Petzenkirchner mit seiner 2-Takt-Maschine Platzierungen um die Ränge 10 bis 15 ein. „Eigentlich war eine weitere Saison in der 125-er-Klasse geplant. Doch leider hat uns Oskar da einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärte Vater Thomas Reichenpfader.

Maschine jetzt einmal eingewintert

Der Grund: nicht etwa fehlende Motivation, sondern ein abermaliger enormer Wachstumsschub. Der 13-Jährige misst bereits jetzt erstaunliche 1,91 Meter. „Aufgrund seiner Größe und Gewichts hätte er in der kleinen Klasse keine Chance mehr, vorne mitzufahren“, sagte Thomas Reichenpfader. Somit blieb den Reichenfaders nichts übrig, als wieder in eine nächsthöhere Klasse umzusteigen.

In der neuen Saison wird Oskar Reichenpfader sein fahrerisches Können in der Klasse 250ccm 4 Takt unter Beweis stellen können. Nach den ersten Testfahren zeigte sich Vater und Teamchef Thomas Reichenpfader schon einmal zufrieden: „Die ersten Tests verliefen sehr positiv. Nach den ersten zwei Testtagen war Oskar schon um drei bis vier Sekunden schneller, als auf der 2-Takt-Maschine.“

Doch bis 27. Dezember wird die neue Maschine jetzt einmal eingewintert und an der körperlichen Konstitution auf dem Laufband und dem Ergometer gearbeitet. Die ersten Rennen in der neuen Saison starten im März. Das Ziel: Mit 14 Jahren in der MX-2-Meisterschaft unter die Top-15 zu gelangen.