Eigentlich wollte Peter Peckary seinen Formel-3-Gesamtsieg aus 2015 in diesem Jahr wiederholen. Und eigentlich lief auch alles nach Plan. Bis Peckary in Zeltweg mit 200 km/h in die Leitschiene krachte. „Ich hatte Glück im Unglück“, wusste der ehemalige Göstlinger. „Mein Reynard Formel-3-Wagen war komplett zerstört. Ich blieb aber völlig unverletzt.“

An eine schnelle Reparatur des Boliden war allerdings nicht zu denken. Beenden wollten Peckary seine Saison aber auch noch nicht. Also blieb am Ende nur der Wechsel in die Sportwagenklasse.

Und dort fühlte sich der Hobbyrennfahrer von Beginn an pudelwohl. Er lieferte eins ums andere Mal den Beweis ab, dass auch ein Crash einen motivierten Athleten nicht bremsen kann. Egal ob am Pannoniaring, am Slovakiaring, am Salzburgring oder am RedBull Ring, überall mischte Peckary in seinem Robinson RS 2000 vorne mit. In acht Rennen eroberte er insgesamt sechs Klassensiege und einen zweiten Platz. Ein Mal zwang ihn ein technischer Defekt zur Aufgabe. Peckary holte in der Sportwagenklasse schlussendlich Gesamtplatz zwei.