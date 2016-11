Je eine Medaille in jeder Farbe. Enduro-Herz, was willst du mehr. Die Nachwuchsrider der Offroadgang Steinakirchen haben im Rahmen des 5/18-Endurocups eindrucksvoll bewiesen, dass in den kommenden Jahren mit ihnen zu rechnen sein wird.

In jeder der vier Klassen ging ein Steinakirchner Youngster an den Start. Am besten lief es dabei für Jonas Ederer. Er krönte sich nach einer beinahe perfekten Saison und drei Siegen zum Meister der 50ccm-Klasse. Fabian Kaltenbrunner aus Ferschnitz trat dieses Jahr erstmals in der 65ccm-Klasse an und behauptete sich in dem stark besetzten Feld hervorragend. Am Ende durfte er Rang zwei feiern. Matthias Hartmann sicherte sich in einem spannenden Finale in Krems schlussendlich doch noch Rang drei in der 85ccm-Wertung.

Trainingstage mit Spitzenfahrern aus der ganzen Welt

Nicht ganz so gut lief es für Matthias Buchinger. Nach einem sensationellen Saisonstart in der offenen Klasse bremste ihn eine Verletzung aus. Aber: Bald hat er eine neue Chance, zu zeigen, was in ihm steckt.

„Die Jungs fiebern jetzt der neuen Saison entgegen“, weiß Eduard Ederer. Der 5/18-Nachwuchscup ist in seinen Augen eine sehr gute Sache. Ederer: „Der einzige Nachwuchscup Österreichs bietet den jungen Fahrern eine wirklich tolle Plattform. Neben den Rennen stehen zusätzlich noch zahlreiche Trainingstage mit Spitzenfahrern aus der ganzen Welt auf dem Programm. So wird der Nachwuchs langsam an die Spitze herangeführt.“