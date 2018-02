Seit Thomas Sykora (Bronzemedaille 1998 in Nagano) finden keine olympischen Winterspiele ohne einer Beteiligung eines Skiathleten aus Göstling statt. Die erst 21-jährige Katharina Gallhuber sorgt dafür, dass diese Serie weiter anhält. Dabei macht sich die junge Göstlingerin für die Spiele in Pyeongchang keinen Druck. „Es ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich werde versuchen einfach Vollgas zu fahren“, sagte Katharina Gallhuber.

Bevor es zur Verabschiedung in Göstling kam, war Gallhuber noch beim City-Event in Stockholm am Start. Beim Parallelslalom setzte sich die Weltcuplisten-Achte (Slalom) im Achtelfinale gegen die Schweizerin Denise Feierabend durch. Im Viertelfinale war aber dann gegen die spätere Finalistin und Lokalmatadorin Frida Hansdotter Endstation. Dennoch blieb ein fünfter Rang beim City-Event stehen.

In Göstling verabschiedet

Bei der Verabschiedung in Göstling wünschte Bürgermeister Friedrich Fahrnberger der Athletin alles Gute in Südkorea. Mitfliegen mit der 21-Jährigen wird Mama Michaela Gallhuber. Eine Abordnung aus Göstling wird nicht nach Südkorea fliegen. „Die Göstlinger werden die Rennen zu Hause am Fernseher verfolgen, auch wenn die Rennen erst spät in der Nacht sind. Wir drücken Katharina auf jeden Fall die Daumen“, sagte Friedrich Fahrnberger.

Gallhuber wird im Slalom am 14. Februar (Startzeiten 2.15/ 5.45 Uhr) im Einsatz sein.