Es war eine der wohl längsten Partien der jüngeren, österreichischen Billardgeschichte. Und sie endete, nach mehr als fünf Stunden, mit einem Unentschieden. Die Protagonisten: Markus Krska aus Wien und das Wieselburger Aushängeschild Gregor Karner. Krska sicherte sich schlussendlich seinen ersten Sieg in der österreichischen Meisterschaft, Karner holte Silber.

Und das, obwohl der Wieselburger aktuell nicht in Topform agiert. Das war besonders in der ersten Partie offensichtlich. Gegen den Außenseiter Gerald Leeb (Pottendorf) setzte sich Karner erst im Nachstoß durch (169:165). Im Aufeinandertreffen mit dem St. Pöltner Lokalmatador Martin Mader präsentierte sich der Braustädter dann bereits besser. Eine ansprechende Durchschnittsleistung von 41,666 brachte am Ende den 500:357-Sieg in zwölf Aufnahmen.

Danach stieg das große Duell der Favoriten. Krska setzte Karner gleich zu Beginn mit einer Serie von 174 Punkten massiv unter Druck. Der Wieselburger ließ sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen und konterte seinerseits mit einer 221er-Serie.

Fünf Stunden später…

Die Begegnung stand nun auf des Messers Schneide, dementsprechend vorsichtig tasteten sich die Kontrahenten in Richtung der 500-Punkte-Marke vor. Krska erreichte sie, in der 15. Aufnahme, als Erster. Karner ließ sich die Chance, im Nachstoß zumindest gleichzuziehen, nicht nehmen. Die Partie endete also mit einem Remis.

Damit war Karner der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Die abschließende, knappe Niederlage gegen Tom Wacha (440:500) änderte daran nichts mehr.

Ein Sieg gegen Wacha hätte Karner übrigens auch nicht mehr weitergeholfen. Denn: Krska gewann auch seine letzte Partie und wies gegenüber dem Braustädter den deutlich besseren Durchschnitt auf. Karner selbst war mit dem Ausgang des Wettkampfes hoch zufrieden, und gratulierte dem Sieger sportlich fair: „Markus hat sich seinen ersten ÖM-Titel redlich verdient und war an diesem Wochenende insgesamt einfach der bessere Spieler.

Natürlich möchte man immer gewinnen, doch für meinen derzeit möglichen Trainingsaufwand habe ich für mich mehr als das Optimum herrausholen können und bin mit der Silbermedaille sehr zufrieden. Bei einem unglücklichen Turnierverlauf hätte es nämlich auch anders ausgehen können.“