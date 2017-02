Der Erfolgslauf von Christoph Krenn geht weiter. Nach den ersten Punkten im Weltcup im Super-G sicherte sich der Göstlinger auch den Sieg bei den nationalen Jugendmeisterschaften in St. Lambrecht. Der 22-Jährige kam in 56,29 Sekunden ins Ziel und war damit um 14 Hundertstel schneller als sein Kontrahent Julian Schütter. Dabei begannen die Jugendmeisterschaften für den Athleten des SC Göstling-Hochkar nicht nach Wunsch. Beim Riesentorlauf trat Krenn beim zweiten Durchgang nicht mehr an. In der Kombination reichte die Leistung zu Rang zwölf.

Lehrgeld bezahlen musste Melanie Arrer. Nach ihrer Premiere beim Europacup am Hochkar und dem damit verbundenen 42. Rang im Riesentorlauf ging es für die 18-Jährige gleich weiter nach St. Lambrecht.

Beim Riesentorlauf in St. Lambrecht belegte die Athletin des SC Göstling-Hochkar den 19. Platz. Im Slalom schied Arrer im ersten Durchgang aus.