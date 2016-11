„Wenn man so etwas sagt, klingt das immer furchtbar kitschig“, findet Gerlinde Metzinger. „Aber es stimmt halt einfach. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Die ehemalige Mitarbeiterin der NÖN Erlauftal ist seit Kurzem die neue Geschäftsführerin der Zentrale des Niederösterreichischen Landesverbandes (LSV). „Eine ungemein fordernde Stelle mit einem umfangreichen Tätigkeitsfeld“, schildert Metzinger. „Aber ich mache es wirklich gerne. Also fühlt es sich für mich überhaupt nicht wie Stress an.“

Die Purgstallerin kennt den LSV und seine Abläufe sehr gut. In der Vergangenheit selbst als Rennfahrerin aktiv, bekleidete sie in den letzten beiden Jahren die Funktion der Schriftführerin. Metzinger: „Ich kenne die Leute, ich kenne den Verband und ich kenne die Abläufe.“ Ihr Aufgabenbereich ist, wie erwähnt, umfangreich. Die Purgstallerin betreut die Mitglieder, die Vereine, unterschiedliche Projekte, die Homepage und den Newsletter. Sie ist mit ihrem Team für die Saisonvorbereitung und die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Skiverband (ÖSV) zuständig. „Fad wird mir in Zukunft mit Sicherheit nicht“, lacht sie. Gerade ist Metzinger dabei, sich so richtig in ihren neuen Job einzuarbeiten.

Denn die Saison 2016/2017 hält ein absolutes Highlight für den LSV bereit. „Wir richten Ende März die allgemeinen Österreichischen Meisterschaften aus“, erklärt die Purgstallerin. Stattfinden werden die Rennen am Ötscher, am Hochkar und — aus Mangel an abfahrtstauglichen Strecken — in Saalbach.