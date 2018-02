136 Starter waren an zwei Tagen bei den FIS-Rennen im Riesentorlauf und Slalom der Herren in Lackenhof gemeldet. Sehr zur Freude von Andreas Koch. Der Verein Raiffeisen TZW Waidhofen/Y. sorgte in Zusammenarbeit mit dem SK Lackenhof für den perfekten Ablauf an beiden Tagen. „Es hat alles perfekt gepasst. Die Piste war an beiden Tage in sehr gutem Zustand“, lobte Andreas Koch die Schneeverhältnisse auf der Distelpiste, jener Strecke bei der Anfang Jänner die Weltelite im Snowboard herunterbretterte.

Nun stand der Ski-Nachwuchs im Mittelpunkt. Den Beginn machte der Riesenslalom am Donnerstag. Bei einem schnell gesteckten Kurs im ersten Durchgang zeigten die ersten fünfzehn Läufer ihr technisches Können. Im ersten Durchgang knallte Stefan Rieser mit 57,98 Sekunden die schnellste Zeit in den Schnee. Der Salzburger lag 29 Hunderstel vor dem Tiroler Christian Borgnaes.

Christian Borgnaes drehte im zweiten Durchgang nochmals auf

Dieser drehte im zweiten Durchgang nochmals auf. Der Dritte vom Riesentorlauf in Turnau (nur zwei Tage vor den Rennen in Lackenhof) fuhr im zweiten Durchgang die zweitschnellste Zeit hinter Paul Zimmermann. Somit setzte er Stefan Rieser unter Druck und dieser fiel am Ende sogar noch auf den vierten Rang zurück. Das Podest komplettierten Paul Zimmermann und Andreas Ploier.

Der Iatliener Pietro Franceschetti landete auf Rang fünf. Besonders freute die Waidhofner der 21. Rang von Raphael Riederer. Der Schüler aus Waidhofen war mit 16 Jahren auch gleichzeitig der jüngste Teilnehmer. „Er hat aufgezeigt“, freute sich Andreas Hofer.

Schnellster Schwung. Der Tiroler Christian Borgnaes lag im ersten Durchgang noch hinter Stefan Rieser. Doch im zweiten Lauf schnappte sich Borgnaes den Sieg beim FIS-Riesentorlauf in Lackenhof. | Raimund Bauer

Zeiringer im Slalom erfolgreich

Am nächsten Tag stand der Slalom auf dem Programm. Dabei war der Steirer Fabian Zeiringer erfolgreich. Dieser legte den Grundstock des Erfolges im ersten Durchgang. Mit 52,42 Sekunden lag dieser überlegen in Front. Doch auch im zweiten Lauf knallte Zeiringer die schnellste Zeit in den Schnee. Das Podest wurde mit Manuel Traninger und dem Riesentorlaufsieger vom Vortag, Christian Borgnaes, komplettiert. Josua Pitz war mit 16 Jahren der jüngste Teilnehmer beim Slalom und belegte den starkten 14. Endrang.