Bereits vor den Weltcup-Rennen in Kitzbühel bewältigte der Göstlinger Christoph Krenn die Streif. Der 22-Jährige ist wieder fit genug, um im Rennzirkus mitzumischen. Bei der Europacup-Premiere in Kitzbühel verlief die Abfahrt jedoch nicht nach Wunsch. Rang 54 stand zu Buche. „Aber mein Knie hat gehalten“, freute sich Krenn. Für den Speedspezialisten lautet die nächste Station Meribel. Dort finden die nächsten Europacuprennen in den Speeddisziplinen statt.

Auch Katharina Gallhuber zeigte ihr Können im Europacup. Die junge Göstlingerin ging bei den Technikbewerben in der Schweiz an den Start. Bei den beiden Riesentorläufen in Zinal erreichte die 19-Jährige einen 17. Rang. Beim ersten Rennen schied Gallhuber im zweiten Durchgang aus. Bei den zwei Slalom-Bewerben in Melchsee Frutt sprang zunächst der siebente Rang heraus. Teamkollegin Katharina Huber zeigte sich formverbessert und fuhr auf Platz fünf. Beim zweiten Rennen verlief es wieder besser für die junge Göstlingerin. Mit 46 Hundertstel Rückstand auf die Deutsche Jessica Hilzinger belegte die 19-Jährige den dritten Platz und war damit beste Österreicherin.