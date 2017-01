Während der Eisenstraße Laufcup seit Jahren immer mehr Hobbyläuferinnen und -läufer in seinen Bann zieht, ist der Eisentraße Langlaufcup im Vergleich dazu noch eher jung. In seine fünfte Saison geht der Bewerb. Aber: Was im Sommer gut funktioniert, kann ja auch im Winter fast nicht schief gehen.

Dafür sorgen „Mr. Eisenstraße Langlaufcup“ Berthold Schrefel und sein Organisationsteam. Und: Es ist für jeden etwas dabei. Schrefel: „Ob Langlaufanfänger oder Profi, jeder kann mitmachen, sich fit halten und wird noch dazu mit der Teilnahme an einer großen Schlussverlosung belohnt, sofern er an mindestens drei Rennen teilgenommen hat.“

Organisiert wird die Rennserie von folgenden vier Vereinen: Dem WSV Lunz am See, dem SC Göstling-Hochkar, der Sportunion Ybbsitz und dem SK Lackenhof. Mit seinen rund 300 Startern zählt der Eisenstraße Langlaufcup zu den teilnehmerstärksten Langlaufcup-Bewerben in Niederösterreich.

Die Loipen der Region — etwa das Langlaufzentrum Hochreit in Göstling — sind dank der jüngsten Schneefälle bereits gespurt. Es kann also schon fleißig trainiert werden.