„Ein Ausnahmetalent war Katharina schon immer“, bekräftigte Andreas Koch. Der Geschäftsführer und Sportliche Leiter des TZW Waidhofen freute sich riesig über die Bronzemedaille. „Katharina ist nach Absolvierung der Handelsschule Waidhofen noch immer bei uns. Sie macht die Berufsreifeprüfung in unserem Ausbildungsmodell. Zwei Prüfungen hat sie schon. Dass aber jetzt Spanisch hinter Olympia ansteht, ist klar“, scherzte Koch.

Doch nicht nur seit den Jugendtagen erkannten die Trainer das Potenzial der Göstlingerin. Bereits bei den Minirennen fuhr die Athletin des SC Göstling-Hochkar als damals Fünfjährige der Konkurrenz davon. Von Anfang an betreut von Ewald Mandl, Bruder des langjährigen ÖSV-Coach Herbert Mandl, und Andreas Leichtfried.

Mit Zehn war sie als Jahrgangsjüngste in der Kinderklasse II nicht nur das schnellste Mädchen in Niederösterreich, sondern auch die Burschen hatten regelmäßig ihr Nachsehen. Der Höhepunkt war die Teilnahme beim Kids-Cup-Finale in Salzburg. Dabei belegte Gallhuber den zweiten Platz.

2010 gelang der Zwölfjährigen beim Schülertestrennen in Leogang ein Kunststück, das keinem niederösterreichischen Läufer vor ihr gelungen war. Sie holte sich die Siege im Slalom, Parallelslalom, Kombination sowie im Technikbewerb. „Für ihr Alter ist sie schon sehr reif, was Technik und Einstellung betrifft. Das Umfeld passt und wenn sie verletzungsfrei bleibt, traue ich ihr noch viel zu“, wusste ihr damaliger Trainer Gernot Welbich von der Michael Dorfmeister Skimittelschule Lilienfeld.

Der weitere Erfolg war vorprogrammiert. Beim ersten europäischen Snowstar-Rennen in Malbun (Liechtenstein) holte sich die Göstlingerin die Goldmedaille im Slalom. Tina Weirather bestätigte damals: „Wer hier gewinnt, kann Ski fahren.“

Doch ganz frei von Verletzungen blieb Gallhuber nicht. 2012 musste die Technikspezialistin nach einem Kreuzbandeinriss für mehrere Wochen pausieren.

Doch davon ließ sich die junge Athletin in ihrer Laufbahn nicht aufhalten. Nur ein Jahr darauf wurde Katharina Gallhuber beim Heimrennen in Lackenhof ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie holte im Riesentorlauf und Super-G bei den Schülermeisterschaften Gold. Nur ein Einfädler im Slalom kostete das dritte Gold. Der Ötscher sollte weiterhin als Karrieresprungbrett dienen. Doch nicht im Slalom feierte Gallhuber ihren ersten Sieg bei einem FIS-Rennen, sondern im Riesentorlauf (2015).

Als Zehnjährige fuhr Katharina Gallhuber bei den Skimeisterschaften des Gebietes West am Hochkar im Riesentorlauf nicht nur einen unangefochtenen Klassensieg in der Klasse Kinder II ein, sondern auch die insgesamt fünftbeste Laufzeit bei den Damen. | Alois Spandl

In der darauffolgenden Saison startete die Göstlingerin zum ersten Mal im Weltcup. Auf heimischem Boden in Lienz folgten bald die ersten Weltcupzähler (Rang 24). „Ich war mit meiner Leistung nicht zufrieden, da viel mehr möglich gewesen wäre“, gab sich die junge Athletin in Lienz selbstkritisch. Während im Europacup der erste Sieg in Deutschland folgte, war sie auch im Weltcup wieder mit von der Partie. Rang elf stand in Flachau auf der Habenseite.

Neuer Servicemann und neuer Kondi-Trainer

In der Saison 2016/2017 nahm Gallhuber zwar bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz teil, doch der bis dahin rasante Aufstieg schien zunächst zu stagnieren. In der Schweiz schied Gallhuber im zweiten Durchgang aus.

„Ich habe es wahrscheinlich zu cool genommen“, zeigte sich die Athletin selbstkritisch. „Von außen hatte man das Gefühl, es lief nicht so weiter, wie es sollte. Doch in dieser Saison ist Katharina durchgestartet. Sie ist nicht nur in der Weltspitze angekommen, sondern hat sich dort auch etabliert. Den ersten Stockerlplatz gerade bei Olympia zu holen, war natürlich ein perfekter Zeitpunkt“, freute sich Andreas Koch.

Doch der Erfolg kam nicht von ungefähr. Mit Roman Holzmann als Servicemann und Florian Retter als Konditionstrainer gab es über den Sommer zwei Veränderungen im Umfeld. „Das funktioniert bisher sehr gut“, erklärte Gallhuber. Zudem spezialisierte sich die Göstlingerin auf den Slalom und wollte in die Weltelite. „Im Riesentorlauf fehlen mir die Schwünge, um ganz vorne zu landen.“ Der Plan ging auf. Nach fünf Top-Ten-Plätzen gab es nun Bronze.