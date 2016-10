Mit Jakob und Patrick Solböck hat der ESV Wang ein Brüderpaar in seinen Reihen, das zu den besten Nachwuchsspielern Österreichs und Europas zählt. Das haben die Beiden in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Und aus diesem Grund wurden sie im Rahmen der Jahreshauptversammlung des niederösterreichischen Eisstocksportverbandes (NÖEV) geehrt.

Patrick Solböck (2.v.r.) | privat/ Solböck

Jakob bekam am 23. Oktober in Rammersdorf für die Erringung des Österreichischen Meistertitels und seiner Erfolge bei der Jugend-U16-EM in Südtirol (Gold im Team- und Zielbewerb bzw. Silber im Einzel) ebenso eine Urkunde überreicht, wie sein Bruder Patrick. Zweiterer hatte ebenfalls einen Österreichischen Meistertitel abgeräumt und, ebenfalls bei der EM in Südtirol, im Juniorenbewerb drei Mal Silber geholt.