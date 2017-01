Der Wanger Stocksportler Jakob Solböck befindet sich in Topform und zeigt bei der Staatsmeisterschaft und Österreichischen Meisterschaft im Zielschießen in Marchtrenk groß auf.

In der U19-Klasse führte kein Weg am Stocksportler vorbei und er sicherte sich in souveräner Manier den Titel, was zugleich die Teilnahme an der Europameisterschaft im Einzelbewerb bedeutet. Sein Teamkollege Markus Karl darf sich im U16-Bewerb über die Bronzemedaille freuen, verfehlte zwar knapp das EM-Ticket im Einzelbewerb, wird aber im Teambewerb mit von der Partie sein. Stefan Solböck wird bei den Herren Siebenter.