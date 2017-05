„Es war das erwartet schwere Spiel“, wusste ESV-Wang-Funktionär Stefan Solböck nach der Partie. „Bis zur Pause war es eine Begegnung auf hohem Niveau.“ Und es war ausgeglichen. Dementsprechend lautete der Pausenstand auch 2:2. Danach verloren die Gäste aus Wang allerdings den Faden. Die Hausherren marschierten ihrerseits unbeirrt weiter.

Solböck: „Alkoven agierte an diesem Tag auf höchstem Niveau. Wir hatten nur einige kleine Fehler im Spiel und die wurden beinhart bestraft.“ Wolfgang Karl, Mario Pitzl, Jakob Solböck, Stefan Solböck und Ersatzspieler Markus Karl schrieben bis zum Ende der Partie nicht mehr an, die Gastgeber wiederum sehr wohl. Und so endete die Begegnung mit 2:8 aus Wanger Sicht.

Lange Zeit zum Trübsalblasen haben die Erlauftaler allerdings nicht. Denn schon am kommenden Samstag steigt mit der Auswärtspartie in Grödig die nächste wichtige Partie für die Wanger.