„Am Ende waren sich alle einig“, blickte Heinz Prokesch zurück. „Innsbruck war eine Reise wert.“ Der Grund, warum der Obmann des SV Strigl Lunz so ins Schwärmen geriet, war das Trailrun-Festival in der Tiroler Landeshauptstadt. „Herrliche Strecke, wunderschöne Single-Trails, sehr viele Starter und großartige Stimmung“, fasste Prokesch zusammen. Läufer-Herz, was willst du mehr?

Vielleicht gute Ergebnisse. Mit denen können die Lunzer aber ohnehin immer dienen. So auch in Innsbruck. Christoph Eibenberger und der Obmann selbst nahmen den K65 in Angriff. Auf sie warteten 67,5 Kilometer und 2.300 Höhenmeter.

Beide zeigten sich in Topform, trotzten der Hitze und überquerten gemeinsam nach 6:40,37 Stunden als Dritte die Ziellinie. Eibenberger holte zusätzlich Platz zwei in seiner Klasse, Prokesch gewann die seinige. Der gemeinsame Zieleinlauf bescherte ihnen zusätzlich den überlegenen Sieg in der „Couple Team“ Sonderwertung.

Stefan Stängl nahm den K42 in Angriff

Stefan Stängl nahm den K42 in Angriff. Kurz gesagt: Ein Marathon, mit 1.300 Höhenmetern. Unter 348 Startern holte er nach 5:09,18 Stunden den starken 85. Gesamtrang.

Elisabeth und Robert Zettel sowie Anita Eibenberger und Heidi Prokesch gingen über die 25-Kilometer-Distanz an den Start (1.000 Höhenmeter). Von Robert begleitet schaffte es Elisabeth Zettel nach 3:04,19 Stunden ins Ziel und belegte so unter 208 teilnehmenden Damen den 54. Gesamtrang. In ihrer Altersklasse schaffte sie als Dritte den Sprung aufs Stockerl. Eibenberger und Prokesch landeten nach 3:31,53 zufrieden im guten Mittelfeld. Eine Talentprobe lieferte Tobias Samassa ab. Über die 15 Kilometer (400 Höhenmeter) belegte er als einer der jüngsten der über 400 Teilnehmer nach 1:51:02 Rang 65.