Die heimische Tenniselite fühlt sich zu Recht wohl in Wieselburg bei der Allianz Kaiser Bier-Open der Stadt Wieselburg bzw. bei der Trenkwalder Ladies Open powered by VW Audi Pruckner, denn die Turnierleitung rund um Manfred Gruber, Alois Kaltenbrunner und deren gesamtes Team haben einmal mehr ein perfektes Turnier auf die Beine gestellt. Auch der Wettergott meinte es mit den Braustädtern einmal mehr gut. „Wir sind ein routiniertes und eingespieltes Team. Von der Organisation her können wir uns bestimmt nichts vorwerfen. Auch das Publikum hat uns das einmal mehr zurückgezahlt“, freut sich Turnierleiter Manfred Gruber. Nichtsdestotrotz zeigt er sich nicht zu hundert Prozent zufrieden.

Der Grund sind die Anzahl der Nennungen: „Zwar stimmt die Qualität sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Doch keinesfalls die Quantität. Besonders erwähnenswert ist das Niveau bei den Damen, dass sich in Hinblick auf die vorigen Jahre stark verbessert hat.“ Gruber geht noch einen Schritt weiter und hat auch eine Erklärung für die ausbleibenden Nennungen: „Momentan sind jede Menge Future-Turniere in Österreich, wo viele heimische Tenniscracks antreten.“

Top. Stephanie Hirsch heißt die neue Siegerin in Wieselburg. | Sebastian Ressl

Dennoch gab es einmal mehr österreichisches Spitzentennis in der Braustadt zu bestaunen. Wie bereits erwähnt, gab es vor allem im Damenbewerb hochklassige Spiele zu verfolgen. Es hatte von Beginn an den Anschein, dass kein Weg an der Seriensiegerin Daniela Kix vorbeiführen würde, doch die Konkurrenz war in diesem Jahr sehr stark. Allen voran Stephanie Hirsch. Die für den BMTC Mödling spielende Hirsch kämpfte sich als ungesetzte Spielerin bis ins Finale vor, schlug dabei unter anderem die gesetzten Spielerinnen Sarah Primik oder Eva Nyikos klar. Im Endspiel rechneten schließlich alle mit einem Sieg von Kix, doch dann schlug die Stunde von Hirsch, die jedoch von einer Aufgabe der Seriensiegerin profitierte.

„Hirsch gewann den ersten Satz klar mit 6:2 und zeigte dabei sensationell starkes Tennis. Kix verletzte sich gegen Ende des ersten Satzes an der Achillessehne und musste w.o. geben. Ich freue mich für Hirsch, die sich den Sieg verdient hat“, sagt Damenturnierleiter Alois Kaltenbrunner.

Im Herrenbewerb gab es vor dem Start noch einiges an Verwunderung aufgrund der Setzung der Spieler. Gruber klärt auf: „Kurz vor der Auslosung ist die neue ÖTV-Rangliste erschienen. Dadurch hatten einige, die in der letzten Zeit kein Turnier bestritten hatten, kein Ranking. So kam es zum Beispiel dazu, dass der Scheibbser Michael Weinberger nicht gesetzt war.“ Die neue ÖTV-Rangliste wird ab nun jedes Monat neu aktualisiert, Meisterschaftspunkte zählen nicht mehr.

Würdige Nummer eins. Markus Sedletzky spielte gegen den Oberösterreicher Johannes Mühlberger im Viertelfinale das vorgezogene Finale. Am Ende hatte der St. Pöltner das bessere Ende für sich und zog schließlich verdient ins Finale ein. | NOEN, Sebastian Ressl

So kam es auch dazu, dass es im Viertelfinale zum vorgezogenen Finale zwischen der Nummer eins Markus Sedletzky und dem Oberösterreicher Johannes Mühlberger kam. Die beiden lieferten sich eine mehr als drei Stunden andauernde Hitzeschlacht mit teils sehr spektakulären Ballwechsel. Am Ende hatte der Harlander Sedletzky das bessere Ende für sich und zog ins Halbfinale ein. Dort besiegte er seinen Teamkollegen Bernie Schranz, der zuvor den Scheibbser Michael Weinberger mit seinem fehlerlosen Spiel den Zahn zog, doch knapper als gedacht mit 7:6 und 7:6 und steht somit im Finale. Dort trifft er am Montag (nach Redaktionsschluss) auf den erst 18-jährigen Tiroler Luca Maldoner, der ohne einen einzigen Satzverlust ins Finale einziehen konnte und vor allem mit druckvollem Grundlinientennis überzeugen konnte. Er besiegte im Halbfinale Tobias Pürrer klar mit 6:4 und 6:1.

Besonders erfreulich war einmal mehr die Beteiligung der regionalen Nachwuchsspieler, was auch Gruber sehr freut: „Die jungen Talente aus der Region haben sich im heurigen Jahr gut verkauft und starke Leistungen gezeigt. Das freut uns besonders, denn auch deswegen machen wir unser Turnier.“ So gewannen unter anderem Florian Wallgram (TC Sparkasse Scheibbs) und Jonas Gundacker (TC Ulmerfeld/Hausmening) eine Runde im Hauptbewerb.