Es war eine mehr als kuriose erste Meisterschaftspartie für den UTC Sparkasse Scheibbs in der Landesliga B. 15 Minuten vor Beginn der ersten Spiele setzte überraschend starker Regen in der Bezirkshauptstadt ein, sodass ein pünktlicher Beginn nicht möglich gewesen wäre. „Wir wollten so regelkonform in die Halle nach Kirnberg ausweichen.

Doch es hat rundherum nicht geregnet, sodass wir in Kirnberg die ersten drei Einzel im Freien gespielt haben“, sagt Mannschaftsführer Sebastian Ressl und fügt weiters hinzu: „Der Dank gilt den Kirnbergern Vereinsverantwortlichen, die innerhalb weniger Minuten das Okay gaben.“ Das erwies sich allemal als Glücksgriff, denn alle drei Scheibbser - Michael Weinberger, Peter Svabik und auch Harald Michalko - konnten als Sieger vom Platz gehen. Vor allem die Nummer eins - Weinberger - zeigte gegen den Kroaten Franko Siljek eine bärenstarke Leistung.

Weinberger immer besser in der Partie

„Noch in Satz eins funktionierten die Grundschläge und vor allem der Aufschlag noch nicht zu hundert Prozent. Doch dann drehte er richtig auf, spielte sehr gutes Tennis und brachten seinen Gegner zum Verzweifeln“, sagt Ressl über die Leistung Weinbergers, der sich schließlich mit 4:6, 6:3 und 6:3 durchsetzen konnte. Svabik agierte in gewohnter Art und Weise souverän und auch Harald Michalko war schließlich der bessere Spieler. Die restlichen Einzel- sowie Doppelspiele konnten schließlich wieder in Scheibbs ausgetragen werden, wo zahlreiche Zuschauer ausharrten und auf die Spieler gewartet haben. Ressl dazu: „Unglaublich wie uns das Scheibbser Publikum an diesem Tag unterstützt hat. Es war eine sensationelle Stimmung, wie ich sie am Tennisplatz noch selten gehört habe.“

Vor allem auch der Scheibbser Youngster Jakob Kalteis machte sich das zum Nutzen, war seinem Gegner übermächtig und gewann souverän. Ressl und Florian Reschinsky hingegen erwischten nicht ihren besten Tag und waren letztendlich chancenlos. In den abschließenden Doppeln war das Ziel, zwei Punkte zu holen, weshalb die Scheibbser Truppe mit Weinberger/Svabik ein starkes Einserdoppel aufstellte.

Plan ging voll auf

Der Plan ging voll auf und die beiden gewannen klar in zwei Sätzen. Dass jedoch auch Ressl/Reschinsky und Michalko/Kalteis als Sieger vom Platz gehen, damit war keinesfalls zu rechnen, wie auch Ressl bestätigt: „Endlich haben wir Doppelstärke gezeigt. Unglaublich, wie sich beide Doppel hineingefightet und schließlich verdient gewonnen haben. Mit diesen drei Punkten haben wir nie und nimmer gerechnet, wir waren krasser Außenseiter, um so mehr freuen wir uns über den Erfolg. Ein sensationeller Auftakt für den ganzen Verein.“

LANDESLIGA B1. SPORTUNION PURGSTALL - TC ZISTERSDORF 6:3.

Einen Auftakt nach Maß erwischte auch die Sportunion Volksbank Purgstall im Heimspiel gegen Zistersdorf. Noch vor Beginn der Meisterschaft war die Rede von einem sehr unangenehmen Gegner, was sich auch zu Beginn der Partie mehr als bestätigt. Während Johannes Auer und Michael Kirner chancenlos blieben, hatte die Nummer eins - Jan Hebelka - doch schwer zu kämpfen. „Die beiden Gegner von Michael und Johannes waren beide sehr stark, wobei ich denke, dass vor allem Johannes noch nicht sein ganzes Leistungspotential abrufen konnte. Jan stand bereits mit dem Rücken zur Wand, konnte sich aber gekonnt aus der Affäre ziehen“, sagt Mannschaftsführer Peter Brandhofer und schilderte den Zwischenstand von 6:7 und 4:5 aus Hebelkas Sicht, dessen Match, genauso wie Auers Partie, noch in der Halle gespielt werden musste.

Schließlich drehte Hebelka richtig auf und konnte noch den so wichtigen Sieg für die Purgstaller feiern. Brandhofer und Werner Tiefenbacher agierten hingegen sehr souverän und waren ihren Gegner übermächtig. Bei Andreas Scharner sah es lange Zeit ebenfalls nach einem Sieg aus, bis er sich verletzte.

Auftakt nach Maß. Michael Kirner, Jan Hebelka, Peter Brandhofer, Andreas Scharner, Johannes Auer und Werner Tiefenbacher (v.l.) feiern einen 6:3-Sieg gegen Zistersdorf. | privat/Ressl

„Am Ende des ersten Satzes hat sich Andi das Kreuz verrissen, wodurch er sein ganzes Leistungspotential nicht mehr abrufen konnte. Ich denke, wenn er in Vollbesitz seiner Kräfte gewesen wäre, hätte er die Partie mit Sicherheit gewonnen“, meint Brandhofer, dem gemeinsam mit seinem Team die perfekte Doppelaufstellung gelang. „Wir haben in den Doppeln unsere Stärke unter Beweis gestellt“, sagt Brandhofer. Sowohl Auer/Kirner, als auch Hebelka/Tiefenbacher und auch Brandhofer/Scharner gewannen ihr Spiel, wodurch der 6:2-Sieg perfekt war. „Wir sind mit dem Auftakt sehr zufrieden, wobei ich sagen muss, dass wir mit Sicherheit noch mehr drauf haben und noch Luft nach oben ist“, weiß Brandhofer.

LANDESLIGA C4. TV HOCHWOLKERSDORF II - UTC SPARKASSE SCHEIBBS II 9:0.

„Der Gegner war heute eine Nummer zu groß für uns, wir hatten nicht den Funken einer Chance“, sagt der Sportliche Leiter Sebastian Ressl, fügt jedoch weiters hinzu: „Man muss aber auch dazu sagen, dass die Hochwolkersdorfer in Bundesligabesetzung an den Start gingen. Sie nutzten dieses Spiel als ‚Vorbereitungsspiel‘ für die bevorstehende erste Runde in der Bundesliga.“ Klarer konnten die Ergebnisse nicht ausfallen, nicht einmal einen Satzgewinn konnten die Scheibbser holen. Am ehesten hielt noch Lukas Wieland mit, der im zweiten Satz zwischenzeitlich eine 4:3-Führung hatte, sich aber am Ende dennoch geschlagen geben musst. „Wir wussten von Anfang an, dass es für uns hier nichts zu holen geben wird. Für uns zählen jetzt die kommenden Spiele, wie z.B. das Heimspiel am kommenden Sonntag zuhause gegen Mödling“, sagt Ressl.