Welcher begeisterte Tischtennissportler träumt nicht davon, einmal die Europameisterschaft mit den besten Tischtennisspielern des Kontinents hautnah mitzuerleben? Diese Ehre wurde nun Thomas Gamsjäger zuteil. Der Scheibbser war jedoch in Budapest nicht als entspannter Zuseher auf der Tribüne vor Ort, sondern als einer von nur zwei nominierten österreichischen Schiedsrichtern. Doch wie kam er überhaupt zu dieser Ehre?

„Der Vorsitzende des österreichischen Schiedsrichterwesens war als Hauptreferee in Budapest tätig und nominierte u.a. mich. Für mich kam das sehr überraschend, da ich international kaum tätig gewesen bin, das letzte Mal bei einem Großereignis bei der Weltmeisterschaft 2011.“

Mehr als nur Punktezählen

Da auch der Dienstgeber (niederösterreichischer Landesschulrat) hinter Gamsjäger stand und stolz darauf war, einen Lehrer aus Niederösterreich bei einem derartig wichtigen internationalen Ereignis zu sehen, stand schließlich dem Schiedsrichterengagement nichts mehr im Wege. Vorort jedoch wartete auf den Bezirkshauptstädter ein wahrer Knochenjob: „Die weitläufige Meinung, dass man als Schiedsrichter nur Punktezählen und umblättern muss, ist komplett falsch. Das war eine harte Woche für mich, denn die Vorgaben, die ein Schiedsrichter einzuhalten hat, sind sehr strikt.“

Dies reichte von einer stets aufrechten Sitzposition, über vorgegeben Handbewegungen bis hin zu Bruchteilentscheidungen. Gamsjäger dazu: „Die Vorgaben sind teilweise sehr militärisch. Man steht ständig unter Beobachtung und darf sich keine Fehler leisten. Alleine beim Service gibt es mehr als 30 Punkte, die man als Schiedsrichter beachten muss.“

Dass Gamsjäger seinen Job in der „Tüske“-Sporthalle perfekt gemeistert hat, zeigt mit Sicherheit auch der Umstand, dass er das EM-Semifinale bei den Herren leiten durfte. „Das war eine große Ehre für mich und damit war auch keineswegs zu rechnen. Doch durch die positiven Evaluierungen sowie den „Advanced-Umpire-Course“, den ich noch am Montag mit einer Prüfung positiv abschließen konnte, wurde mir diese Ehre zuteil.“

Selbst aktiver Tischtennisspieler

Neben dem Semifinale durfte der selbst aktive Tischtennisspieler u.a. Spiele des deutschen Timo Boll, der europäischen Nummer eins Dimitrij Ovtcharov sowie des Überraschungssiegers Emanuel Lebesson leiten. Alles in allem blickt Gamsjäger auf eine arbeitsintensive Woche zurück, jedoch überwiegen bei ihm die wunderschönen Momente: „Das Essen mit den Funktionären und Spielern an einem Tisch, der freundschaftliche Umgang unter den internationalen Schiedsrichter und das Flair in der Halle sind nur wenige Erlebnisse abseits des Schiedsrichterjobs, die ich aus der EM-Woche positiv mitnehmen konnte.“

Von der anstrengenden und ereignisreichen Woche müde geworden zu sein scheint Gamsjäger nicht, denn bereits am 9. November geht es für ihn nach Linz zum nächsten internationalen Tischtennisturnier, wenn die Besten der Welt um den begehrten Titel der Austrian Open kämpfen werden.