Bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften in Stockerau waren die Oberndorfer Cracks eine Klasse für sich. Die Sturmlechner-Truppe erwies sich als wahrer Medaillenhamster und avancierte zum erfolgreichsten Verein Niederösterreichs.

Alle drei Titel gelangen in den Doppelbewerben. Bei den Damen waren Ines Diendorfer und Rita Sturmlechner eine Klasse für sich und gaben bei ihrem Triumph nicht einmal einen Satz ab. Gold Nummer zwei holte das Duo Sturmlechner/Christian Wolf im Mixed-Bewerb, der aber bis zum Schluss hart umkämpft war.

Der dritte Titel ging an Christian Wolf. Der „Mister Vienna“ hatte im Herren-Doppel mit seinem Partner Alexander Chen (Baden) eine Marathonarbeit zu verrichten, denn ab dem Viertelfinale setzten sie sich jeweils hauchdünn durch. Gute Nerven bewiesen sie vor allem im Finale gegen das Brucker-Duo Tomas Rajtik und Lukas Bäcker, das sie im fünften Satz im letzten Abdruck mit 16:14 für sich entscheiden konnten.

Neben der Goldenen im Doppel war Diendorfer auch im U21-Bewerb höchst erfolgreich. Sie gewann überlegen ihre zweite Medaille. Edelmetall Nummer drei sicherte sich die Oberndorferin schließlich im Einzelbewerb. Sie erreichte hinter der Wr. Neudorfer Legionärin Simona Fabianova den zweiten Platz. Bronze ging noch an Sturmlechner, die ebenso drei Medaillen gewinnen konnte.

Last but not least vervollständigte Wolf seine Pokalsammlung als Dritter im Herreneinzel.