2. HERREN BUNDESLIGA. OBERNDORF - SG WEINVIERTEL/ASPERN 5:5.

Den Heimvorteil konnten die Oberndorfer bei der Heim-Doppelrunde perfekt ausnutzen. Im Spiel gegen die Spielgemeinschaft Mistelbach/Aspern starteten die Melktaler recht unglücklich und gerieten durch zwei hauchdünne Fünf-Satz-Niederlagen von Thomas Daxböck gegen Domonkos Kovacs bzw. Christian Wolf gegen William Maybanks mit 0:2 in Rückstand.

Im Gegenzug holte sich Christoph Weninger die nun so wichtige JuniorenPartie gegen Martin Steingassner sicher mit 3:0. Die Mistelbacher legten in der Folge jedoch immer vor, doch die Oberndorfer wussten stets eine Antwort darauf und konnten jedes Mal ausgleichen. Im entscheidenden Doppel (beim Stand von 5:4) zeigte das Duo Wolf/Weninger eiserne Nerven und servierte zum gerechten Unentschieden aus. „Insgesamt ein gewonnener Punkt“, meint Klubchef Franz Sturmlechner abschließend.

OBERNDORF - SIERNDORF 6:4.

Auch die Sonntagspartie war hart umkämpft, doch dieses Mal hatten die Oberndorfer am Ende die Nase knapp vorne. „Das Match war wieder einmal allerfeinste Sahne und wir wurden dafür am Ende belohnt. Heute haben die Spieler gezeigt, dass alle für Siege gut sind, das macht uns für den Gegner unberechenbar“, analysiert Sturmlechner. Im Spiel ging es bis zum 3:4 beinahe im Gleichschritt, danach zogen Daxböck und Co jedoch davon und holten sich mit drei Punkten in Folge die begehrten Punkte.

Sturmlechner abschließend: „Ich möchte den Burschen für die hervorragenden Leistungen gratulieren, aber die beiden Partien haben mir ganz schön viel Nerven gekostet.“ Die Oberndorfer stießen somit auf den sechsten Tabellenplatz der 2. Herren Bundesliga vor.