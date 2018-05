Mannschaftsführer Axel Fischer-Colbrie hat es geschafft, aus einer neu formierten eine schlagkräftige Truppe zu formen. Die Sechsergarnitur des UTTV Raika Scheibbs darf in ihrer ersten Saison gleich den Meistertitel in der 3. Klasse bejubeln. Herausragend: Der erst 13-jährige Ferdinand Huber.

Scheibbser konnten Ranglisten-Ersten zweimal besiegen

„Er hat definitiv gezeigt, wie viel Potenzial in ihm steckt“, zeigte sich Funktionär Thomas Gamsjäger zufrieden. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 27 Siegen und nur einer Niederlage belegte Huber Platz zwei in der Einzelrangliste. „Für Platz eins hat es nur nicht gereicht, weil er einige Spiele verletzungsbedingt passen musste“, erklärt Gamsjäger. Den Ranglisten-Ersten konnte der Scheibbser Rohdiamant in beiden Begegnungen besiegen.

Die zweite große Stütze war der bereits 70-jährige Routinier Ferdinand Hader. Seine Bilanz von 21:7 bedeutete Platz fünf in der Endabrechnung. Fischer-Colbrie (10:2) und Philipp Schagerl (11:6) trugen ebenso einen wichtigen Teil zum Meister-Mosaik bei.

Ein weiteres Erfolgserlebnis: Die Fünfergarnitur (Walter Reiterlechner, Christopher Fürst und Mannschaftsführer Gerhard Kronister) fixierte mit einem Unentschieden gegen Gaming I im letzten Spiel doch noch den Verbleib in der 2. Klasse.