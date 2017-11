„Neue Regeln, neues Land, neue Eindrücke. Eine Menge neuer Dinge.“ Thomas Pechhacker hatte in China mit dem Unbekannten zu kämpfen, erwischte nicht seinen besten Tag und landete bei Urban World Cycling Championships in Chengdou immerhin doch noch auf Platz zehn. Sein Resümee: „Ein Indiz dafür, dass die Form passt.“

Der Purgstaller Ausnahme-Trialbiker erklärt, was die Umstellung zu schwer machte. „Anstatt wie bisher möglichst wenig Fehlerpunkte zu sammeln, war das Ziel, möglichst viele Bonuszähler zu ergattern. Das erfordert naturgemäß einen etwas anderen Fahrstil. Und diese Umstellung glückte mir leider nicht ganz optimal.“

Zwei Podestplätze im Weltcup

Pechhacker startete schlecht, erfing sich dann etwas, machte in der letzten Sektion allerdings erneut Fehler. Die Chancen auf einen Finaleinzug waren somit dahin. „Allerdings“, merkte er an, „will ich das alles nicht als Ausrede gelten lassen. Ich habe einfach einen richtig schlechten Tag erwischt und zu viele blöde Fehler gemacht. That‘s Sport.“

Im Allgemeinen erwischte Österreichs Nummer eins ganz und gar keine schlechte Saison. Im Gegenteil. Ein Blick auf seine Bilanz lässt Kinnladen in Richtung Brustbein sinken. Zwei Podestplätze im Weltcup (2. in Vöcklabruck, 3. in Antwerpen), Platz vier im Gesamtweltcup und der aktuellen Weltrangliste, vier Siege bei ebenso vielen Antritten im Continental Cup, Österreichischer Meister sowie Gesamtsieger im Austria Cup mit sechs Siegen in sechs Bewerben. Nichts weniger als herausragend.