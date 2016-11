Wenn dich deine Saison von Wien aus über eine polnische Metropole und französische Skiorte schlussendlich in die Innenstadt von Antwerpen führt, dann weißt du, dass du, ohne Wenn und Aber, in der internationalen Spitze angekommen bist. Thomas Pechhacker, Österreichs Trial-Aushängeschild, hat das geschafft. Der junge Purgstaller blickt, wie er selbst sagt, auf „eine solide Saison“ zurück. „Ich habe viel Erfahrung sammeln können, auch wenn der „Big Hit“ – also der große Erfolg – ausgeblieben ist. Man kann das letzte Jahr als die Wandlung vom draufgängerischen ‚Young Gun‘ zum erfahrenen Spitzenfahrer beschreiben.“

Los ging Pechhackers Saison in Wien. Dort entschied er die österreichische Meisterschaft und die Trials Austrian Masters für sich. „Ein super Start“, blickt er zurück. Zum Auftakt des Weltcupjahres gab es in Krakau den Finaleinzug und Platz sechs zu feiern. Im französischen Skiort Les Menuires scheiterte Pechhacker, trotz starker Leistung, knapp an eben jenem Sprung ins Finale.

„Als Sportler möchte man immer mehr, es könnte immer besser sein. Schlussendlich war ich aber sehr zufrieden.“

Thomas Pechhacker

Wenig später folgte bei der Europameisterschaft in Le Puy en Velay (erneut Frankreich) ein Highlight. Nach einem völlig verpatzten ersten Lauf mit 16 Fehlerpunkten wuchs Pechhacker in Runde zwei über sich hinaus, leistete sich nur einen Ausrutscher und kämpfte sich im Finale auf den bärenstarken fünften Rang nach vor.

Allerdings hielt 2016 für den jungen Purgstaller auch zwei Ausreißer nach unten bereit. Und das just beim Heimweltcup in Vöcklabruck und der WM in Val di Sole (Italien). „In Vöcklabruck habe ich einfach nicht ins Rennen gefunden“, schildert er. „Waren es meine hohen Erwartungen oder war ich zu nervös? Keine Ahnung. Nächstes Jahr soll es aber auf alle Fälle besser werden.“ Bei der Weltmeisterschaft meisterte Pechhacker die kniffligsten Passagen perfekt, leistete sich aber in den vermeintlich einfach Abschnitten viele unnötige Fehler. Sein Resümee: „Es war wie verhext. Aber so ist es eben im Sport. Da ich nach einem alles anderen als idealen Rennen schlussendlich noch Rang elf geholt habe, war ich dann doch sehr zufrieden.“

Beim Saisonabschluss in Antwerpen gelang Pechhacker dann der vierte Finaleinzug des Jahres. „Ein tolles letztes Rennen vor einer wirklich schönen Kulisse.“ Das Resümee von Österreichs Nummer eins fällt, angesichts ihres jungen Alters, erstaunlich abgebrüht aus: „Als Sportler möchte man immer mehr, es könnte immer besser sein. Schlussendlich war ich aber sehr zufrieden. 2017 möchte ich diese Konstanz auf dem Podest fortsetzen.“