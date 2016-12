So darf es gerne weitergehen in Purgstall. Die Damenmannschaft der ASKÖ schlägt sich in ihrer ersten Saison in der 2. Landesliga beachtlich und liegt aktuell auf dem zweiten Platz. Nach sechs Spielen weist lediglich der SVS Schwechat eine bessere Bilanz auf als die Erlauftalerinnen.

Kapitänin Simone Luksch, Sarah Kastenberger, Verena Wenighofer, Nina Hofmarcher, Anika Krenn, Teresa Wurzenberger, Claudia Wurm, Claudia Teufl, Corinna Luksch, Fiona Ludwig, Kerstin Erndl und Louisa Eßletzbichler überzeugten mit feinstem Volleyball. Vor eigenem Publikum überzeugten die Purgstallerinnen besonders dank des starken Services.

Den Klassenerhalt hat die ASKÖ damit schon gesichert. Allerdings sind noch fast zwei Drittel der Saison zu spielen.

Die nächste Partie der Erlauftalerinnen wird ein besonderes Schmankerl. Der überlegene Tabellenführer aus Schwechat ist zu Gast in Purgstall. Auswärts hatte die ASKÖ klar und deutlich mit 0:3 das Nachsehen. Zu Hause möchte man aber frecher Auftreten. „Wir wollen das Heimrecht nutzen“, gibt Funktionärt Martin Wenighofer die Marschroute vor. „Vielleicht erobern wir so ja einen Punkt.“