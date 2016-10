Da lacht das Funktionärs- und Trainerherz. Die Mädels der ASKÖ Volksbank Purgstall brillierten jüngst in ihren jeweiligen Meisterschaftsrunden geradezu.

Die U15 trat in Ybbs gegen Waidhofen und die Gastgeberinnen an. Nachdem sich Nina Hormarcher, Nina Erndl, Kerstin Fischer, Elisa Etlinger, Amelie Frais, Anja Hofmarcher, Nadja Preu, Maria Scharner und Kathrin Zehetner gegen Waidhofen zunächst noch schwer getan hatten — immerhin lag man in Satz eins mit 18:24 zurück — setzten sie sich am Ende souverän mit 2:0 (26:24, 25:22) durch. Gegen Ybbs gaben sich die Erlauftalerinnen dann keine Blöße und gewannen schlussendlich ungefährdet mit 2:0 (25:20, 25:13).

Die U17 bekam es in Pöchlarn mit Kilb und den Hausherrinnen zu tun. Anika Krenn, Kerstin Erndl, Elisa Etlinger, Kerstin Fischer, Nadine Heimberger, Nina Hofmarcher, Fiona Ludwig, Valentina Schaufler, Verena Wenighofer und Teresa Wurzenberger setzten sich beide Male klar und deutlich durch. Kilb (25:6, 25:13) und Pöchlarn (25:20, 25:10) wurden jeweils mit 2:0 in die Schranken gewiesen.

Die U13 ihrerseits entsendete gleich zwei Teams nach Kilb. Die Einsergarnitur, bestehend aus Amelie Frais, Larissa Weber, Nicole Unterhumer und Nina Erndl, setzte sich sowohl gegen die Hausherinnen als auch gegen Purgstall II ohne Satzverlust durch. Die Zweiergarnitur (Maria Scharner, Kathrin Zehetner, Sude Özkan und Emily Willmann) schlug sich wacker und wurde Dritter.