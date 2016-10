„Ein etwas ruhigeres Jahr“ liege hinter ihr, behauptet Veronika Dallhammer. Der Rennkalender der Enduristin aus Lunz am See war trotz allem aber recht gut gefüllt.

"Mein Ziel war die Top-Ten"

Neben Highlights wie dem Krka-Raid in Primosten/Kroatien und dem Erzbergrodeo warteten mit dem Austrian Cross Country Championship (ACC) und dem Österreichischen Enduro Cup zwei Rennserien auf Dallhammer. Unterm Strich kam die Lunzerin auf zwölf Rennen.

Fünf Gesamtsiege hatte Dallhammer bisher im ACC gefeiert. Um die Herausforderung ein wenig zu erhöhen, startete sie heuer in der zugehörigen Herrenklasse XC Sport 2. „Der Rennkalender hat uns nach dem Saisonstart in Kärnten über Griffen, Mattighofen, Hochneukirchen und Haidershofen bis zum Finale nach Ried im Innkreis geführt. Mein Ziel war ein Top-Ten-Platz“, schildert sie. Mit Gesamtrang neun hat sie das auch erreicht.

Ausgezeichnet lief es für die Lunzerin beim Österreichischen Enduro Cup. Mit zwei Siegen und zwei zweiten Rängen hat sie sich den Gesamtsieg geholt. Katharina Jurickova (SVK) und Sabine Klapf (AUT) komplettierten das Podest. Die zum Cup zählenden Rennen, bis auf eines in Kärnten alle rund um Lunz ausgetragen, genoss Dallhammer besonders. „Sie waren an klassische Endurorennen angelegt“, erklärt sie.

„Jeder Fahrer konnte selbst entscheiden, wie schwierig er es sich macht. Schwierige Streckenabschnitte durften ausgelassen werden, dafür musste man allerdings eine Strafzeit in Kauf nehmen. Dieser Modus schuf eine angenehme Atmosphäre. Die Fahrer konnten gemeinsam unterwegs sein und die Strecke genießen.“

Abseits der Rennen war Dallhammer ebenfalls umtriebig. „Eine Woche Enduro-Wandern in Rumänien und ein paar Tage Extreme-Endurotraining in der Toskana haben meine Saison 2016 abgerundet.“ Ganz so ruhig war das Jahr dann also doch nicht.