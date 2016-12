Viel vor hat das österreichische Speedskiteam im heurigen Winter, dementsprechend akribisch hat die Mannschaft über den Sommer hinweg am Material gearbeitet, wie auch Teamkapitän Christoph Prüller aus Steinakirchen bestätigt: „Wir haben in der letzten Saison noch einiges Potenzial bei den Latexanzügen entdeckt und konnten so noch einige Verbesserungen vornehmen.“

Somit möchte das ÖSV-Team, dem mit Daniel Raab auch ein Randegger angehört, bei den anstehenden Weltmeisterschaften Ende März im schwedischen Idre Fjäll ein gewichtiges Wort um die Spitzenplätze mitreden. Prüller dazu: „Wir werden heuer den Fokus auf die WM legen und sind davon überzeigt, die eine oder andere Medaille zu erobern.

Aber wir wollen natürlich auch um die große Kristallkugel des Weltcupgesamtsiegers mitfahren. Wir haben auf alle Fälle ein starkes Speed-Team.“ Das neue Material konnte das ÖSV-Team erstmals Ende November beim ersten Schneetraining am Dachstein testen. Zwar startete man als letzte ÖSV-Mannschaft mit der Vorbereitung auf Schnee, doch umso härter und ausführlicher wurde getestet, denn gerade im Speed-ski-Zirkus sind es oft Kleinigkeiten am Setup, die schlussendlich über Sieg und Niederlage entscheiden können.