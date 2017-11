Bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften der Senioren in der Disziplin Dreiband war mit dem Obmann des Wieselburger Billardclubs – Helmut Gröbner – ein ganz heißes Eisen aus dem Erlauftal mit von der Partie.

Bereits in den Gruppenspielen zeigten sich die Akteure Billard auf allerhöchstem Niveau. Es ging extrem knapp her. Gröbner gewann zwar gegen Hans Haidvogel, doch hinter Giovanni Cusumano, der die Gruppe mit drei Siegen klar beherrschte, hatten die weiteren Spieler auch jeweils zwei Partiepunkte auf dem Konto. Entscheidend für das Weiterkommen war nun der Generaldurchschnitt, der für Gröbner und Haidvogel ausschlaggebend war.

In der zweiten Vierergruppe setzten sich der Melker Otto Gattinger, der Stockerauer Heinrich Kurecka und Nikolaus Bäcker (Vienna Airport) durch.

Auch in der Finalrunde, bei der die besten sechs Spieler mit von der Partie waren, zeigte der Wieselburger eine sehr gute Leistung. Gegen Otto Gattinger siegte er 25:15 und gegen Heinrich Kurecka behielt er klar mit 25:9 die Oberhand. Lediglich gegen Nikolaus Bäcker musste sich der Erlauftaler denkbar knapp mit 23:35 geschlagen geben.

Am besten agierte hier Cusumano, der wie bereits in den Gruppenspielen überlegen agierte, den Heimvorteil perfekt ausnutzen konnte und sich so verdient die Goldmedaille sicherte. Auf den weiteren Rängen folgen der Wieselburger Gröbner und der punktegleiche Wr. Neustädter Haidvogel, die sich ex aequo über die Silbermedaille freuen durften.