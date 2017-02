Bereits jetzt präsentieren sich die Loipen rund um den Langlauf-Landwirten Weyrerbauer im Wintertreff Prolling (Ybbsitz) in bestem Zustand.

Am Sonntag, 19. Februar, gastiert der Eisenstraße-Langlaufcup im Schmiedort. Ab 11 Uhr treten Langlaufbegeisterte jeden Alters zum Wettkampf an. Während die Kinder in klassischer Technik starten, wird der Bewerb ab der Klasse Schüler I in Skating-Technik ausgetragen.

Die Sportunion Ybbsitz organisiert den Wettbewerb und hat schon in der vergangenen Wochen den Langlaufhunger mit dem möglichen Training mit Melanie Roseneder geweckt.